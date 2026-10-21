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Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della sfida contro lo Shakhtar: "Con Chivu ho trovato più spazio, la mia fiducia è crescita e lo ringrazio tanto: sono felice di averlo con me ed essere allenato da lui, spero di fare grandi cose.

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Difficoltà a coprire? E' un aspetto da migliorare, siamo una grande squadra ma c'è qualcosa che bisogna sistemare per essere più forti. La Champions? Io sono dalla parte del sogno: faremo di tutto per arrivare più in alto possibile, già stasera cercheremo di far vedere che siamo forti".