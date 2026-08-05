Nella lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Piotr Zielinski ha affrontato diversi argomenti. Uno dei più interessanti è stato quello relativo al ruolo. "Chissà se finirò la carriera da difensore, in Polonia... Sicuramente c’è stata un’evoluzione. Sono diventato centrocampista puro a Empoli, prima con Sarri e poi soprattutto con Giampaolo".

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"E nell’Inter sto imparando anche il ruolo di play. Devo ammettere che mi sto convincendo. La mia era una resistenza mentale. Continuo a vedermi come mezzala ma non mi manca niente per giocare davanti alla difesa", ha concluso il polacco.