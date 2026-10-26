Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da Rai Sport, Piotr Zielinski, che ha deciso Inter-Fiorentina col suo calcio di rigore nel finale, ha analizzato la gara di ieri a San Siro.

Getty Images

"Sicuro quella palla pesava, però siamo contenti di questa vittoria: nel secondo tempo si è vista una grande Inter con intensità, forza e qualità. In ogni azione era un pericolo costante, abbiamo fatto una grandissima partita e meritavamo di vincere".