Intervistato da Rai Sport, Piotr Zielinski, che ha deciso Inter-Fiorentina col suo calcio di rigore nel finale, ha analizzato la gara di ieri a San Siro

Marco Astori
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Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime

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Intervistato da Rai Sport, Piotr Zielinski, che ha deciso Inter-Fiorentina col suo calcio di rigore nel finale, ha analizzato la gara di ieri a San Siro.

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Getty Images

"Sicuro quella palla pesava, però siamo contenti di questa vittoria: nel secondo tempo si è vista una grande Inter con intensità, forza e qualità. In ogni azione era un pericolo costante, abbiamo fatto una grandissima partita e meritavamo di vincere".

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