Zoff: “Da quando c’è il VAR la situazione è peggiorata. Si dovrebbe…”

Dino Zoff ne ha parlato così ai microfoni di Diretta News: "Non mi piace per nulla perché se ne fa un uso esagerato. È fiscalissimo e, quindi, vengono fischiati rigori e dati cartellini rossi per cose da niente. Nelle valutazioni oggettive, come può essere un fuorigioco o capire se la palla ha superato o meno la linea, è affidabile mentre, per quanto riguarda il resto, lo limiterei alle cose eclatanti, come le azioni che l'arbitro non vede. Non possono intervenire su ogni piccolo dettaglio, dovrebbe essere l'arbitro di campo a chiederne l'intervento".