VIDEO / Chivu: "Bastoni ha subito ingiustizie, va protetto! E vi dico che Spence..."

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore di Cagliari, Parma e Chelsea, ha parlato del cammino in Champions delle italiane:

Partiamo dall’Inter, Gianfranco: col Bruges può stare tranquilla?

«Se fa l’Inter... non ci saranno problemi. La differenza è tanta, anche se i belgi hanno manciate di giovani forti, lavorano bene da anni e ogni stagione ne sfornano un paio, ma i nerazzurri sono un’altra storia».

I big arrivano anche riposati.

«Un fattore. Concordo con Chivu quando dice che le seconde linee non esistono. Come fai a considerare una riserva Sucic, ad esempio? La società ha lavorato alla grande, possono vincere tutto».

Anche la Champions?

«L’Inter è tra le favorite».

Chi mette davanti ai nerazzurri?

«Direi Psg, Barcellona e City, poi se la gioca con chiunque».

L’insostituibile per arrivare fino alla fine?

«Lautaro e il blocco italiano: Barella, Bastoni, Dimarco ed Esposito».

A chi somiglia di più?

«Direi Luca Toni. Ha le stesse movenze ed è difficile da spostare. Vieri, un altro a cui è stato accostato Pio, era più veloce sul lungo. Credo che questo ragazzo sarà il futuro della Nazionale».

Magari in coppia con Tresoldi?

«Nicolò è un attaccante interessante. In quel ruolo abbiamo il dovere di vedere tutti, specie se sono bravi come lui: sono curioso di vederlo in una sfida di alto livello come quella di San Siro. Ha qualità, calcia le punizioni, sa fare gol e ha personalità. Ora la scelta della nazionale da rappresentare è solo sua».

Tra le italiane chi farà più strada?

«L’Inter. Ma spero tutte. Ne abbiamo bisogno».