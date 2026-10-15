Notizia che avrebbe del clamoroso: il Qatar, nel dettaglio un fondo riconducibile alla famiglia Al Thani, avrebbe messo nel mirino l'Inter

Marco Astori
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Notizia che avrebbe del clamoroso: il Qatar, nel dettaglio un fondo riconducibile alla famiglia Al Thani, avrebbe messo nel mirino l'Inter per entrare come socio di minoranza (LEGGI QUI).

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Anche perché, stando a quanto racconta Il Messaggero, la famiglia è già ampiamente tifosa nerazzurra: "Durante l'estate erano già circolate indiscrezioni su varie manifestazioni d'interesse da parte di fondi e family office, ma gli abboccamenti italiani e stranieri non sono mai sfociati in una vera trattativa. L'ingresso nella partita della famiglia.

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Al Thani, adesso, potrebbe cambiare lo scenario. Anche perché, come raccontano dal Qatar, uno dei componenti della famiglia è grande tifoso dell'Inter: «Ogni volta che può - racconta un fonte - vola a Milano per sedersi in tribuna a San Siro»".

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