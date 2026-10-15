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Notizia che avrebbe del clamoroso: il Qatar, nel dettaglio un fondo riconducibile alla famiglia Al Thani, avrebbe messo nel mirino l'Inter per entrare come socio di minoranza (LEGGI QUI).

Anche perché, stando a quanto racconta Il Messaggero, la famiglia è già ampiamente tifosa nerazzurra: "Durante l'estate erano già circolate indiscrezioni su varie manifestazioni d'interesse da parte di fondi e family office, ma gli abboccamenti italiani e stranieri non sono mai sfociati in una vera trattativa. L'ingresso nella partita della famiglia.

Al Thani, adesso, potrebbe cambiare lo scenario. Anche perché, come raccontano dal Qatar, uno dei componenti della famiglia è grande tifoso dell'Inter: «Ogni volta che può - racconta un fonte - vola a Milano per sedersi in tribuna a San Siro»".