Il tecnico azzurro ritrova il Meazza dopo la delusione con il Milan: contro l’Inter arriva senza McTominay e Giovane, ma con due precedenti favorevoli contro Chivu

Alessandro De Felice
Sneijder

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Il ritorno di Massimiliano Allegri a San Siro. L’allenatore del Napoli torna al Meazza centoquattro giorni dopo quella di Milan-Cagliari 1-2 e di una qualificazione Champions naufragata.

È un mondo che Max conosce fin troppo bene per stare lì a rimuginare: è andata così. E, se vogliamo, in quel momento è nata la sua nuova vita da allenatore del Napoli” scrive il Corriere dello Sport.

allegri
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Momento difficile

Il ritorno a Milano arriva in un momento non semplice per il Napoli.

Se avesse potuto, probabilmente, avrebbe posticipato a un’altra data l’amarcord al Meazza: il Napoli è reduce dalla sconfitta al debutto al Maradona e ha appena perso Giovane e soprattutto McTominay, una delle colonne del sistema”.

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Ma il quotidiano aggiunge: “L’esperienza suggerisce calma e sangue freddo e i numeri ottimismo: due vittorie su due contro Chivu nei derby del 2025/2026”.

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La bella tra Inter e Napoli

Il CorSport presenta la sfida:

A San Siro sarà una specie di bella tra le squadre che si sono alternate al comando dell’Italia del calcio dal 2023: due scudetti ciascuno, prima una e poi l’altra”.

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Chi gioca al posto di McTominay

Il Napoli punta su Vergara al posto di McTominay

“Tutto porta all’uscio di casa Vergara, mai sceso in campo a San Siro nella sua carriera: è rimasto in panchina sia contro il Milan di Allegri il 28 settembre 2025, sia contro l’Inter l’11 gennaio. A Marassi ha risolto la partita con il Genoa insieme a De Bruyne, un gol e un assist a testa, ma con il Como non è stato inserito neanche in corsa”.

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