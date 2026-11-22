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Triplice fischio a Bergamo di Atalanta-Inter. Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, è intervenuto in conferenza stampa in questi minuti. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: “Non abbiamo saputo gestire un doppio vantaggio per due volte per leggerezza, superficialità e perché pensavamo che fosse finita. Facciamo i complimenti all’Atalanta perché ci ha creduto ancora e ci ha messo in difficoltà. Lasciamo due punti a Bergamo, impariamo la lezione e voltiamo pagina. Dobbiamo prepararci per affrontare al meglio dal punto di vista dell’atteggiamento la gestione delle partite”.

Sensazioni su Calhanoglu? Si è fermato in tempo?“Non so cosa vuol dire fermarsi in tempo. Ha chiesto il cambio, quindi qualcosa ha sentito”.

Da cosa nasce questa leggerezza?“Bisogna trovare continuità nel gestire al meglio quello che è il nostro atteggiamento, la mentalità e la percezione del pericolo. L’abbiamo fatto vedere da poco, dopo il derby perso abbiamo reagito con determinazione. Oggi ci siamo ricascati di nuovo in situazioni che hanno compromesso la vittoria. Sono cose che capitano, importante che non capitino troppo spesso. Importante è imparare le lezioni”.

In cosa è cresciuto di più Pio Esposito rispetto all’anno scorso?“Fa gol. E’ un giocatore aggiunto, sapevamo quando l’abbiamo preso che tipo di apporto potesse dare al nostro cammino. Può migliorare, deve migliorare e continuare a fare quello che sta facendo finora. Gli attaccanti vivono di gol, quando non li fanno si buttano giù dal punto di vista mentale. Lui deve essere sereno della sua crescita e del suo valore per l'Inter ma anche per l'Italia"

Bastoni centrale è l'assetto migliore?

"Abbiamo preso 4 gol a difesa schierata, non abbiamo preso gol in transizione. Dobbiamo migliorare tutti. Dobbiamo marcare meglio in area, non concedere cross facili. Dobbiamo capire meglio il pericolo, rischiamo gol su angolo e prendiamo gol su angolo identico 3 secondi dopo. Mi viene in mente quello che è successo sul quarto gol, con una palla di Zappacosta da 80 metri sulla quale poi è arrivato il rigore. Bisogna avere più presenza, più atteggiamento e più energia"