L’Inter dovrà fare grande attenzione a Charles De Ketelaere. “Come Peter Parker e Clark Kent, quando si mette la maglietta rossa quest’anno De Ketelaere diventa un supereroe” scrive La Gazzetta dello Sport.

Nel 2026, CDK ha segnato 6 gol e fornito 5 assist in 15 presenze con il Belgio, mentre con l’Atalanta il computo delle reti è fermo a 2, con 8 assist ai compagni.

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Protagonista del Belgio

La differenza tra Atalanta e Belgio

“In patria Charles è sempre più protagonista: da falso nove ha trascinato la squadra ai quarti del Mondiale americano - unico giocatore in grado di segnare alla Spagna campione in tutto il torneo – e ai quarti di finale di Nations League”.“Numeri e rendimento da stella che non trovano il corrispettivo adeguato con la Dea, nella quale è sembrato – un po’ come tutta la squadra – troppo grigio in questo inizio di esperienza sarriana. A differenza delle prime sfide, però, ora CDK sembra aver trovato la forma fisica che mancava, e il gol alla Turchia unito ai 2 assist contro l’Italia – 4 nelle 6 partite di Nations ne fanno il 3° miglior assistman della competizione dopo Bellingham e Odgaard – ne sono la testimonianza”.

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Il ruolo di De Ketelaere

Atalanta-CDK e il doppio tabù Inter

“All’inizio dell’anno, De Ketelaere agiva sulla destra nel 4-3-3, poi - su richiesta dello stesso - è stato spostato al centro del campo in un 4-2-3-1 disegnato anche e soprattutto per lui. Ora, con Scamacca che al momento ha perso centralità nel progetto, il belga potrebbe fare (in determinate fasi della partita, visto che l’uragano Krstovic non smette di segnare) ancora un paio di passi in avanti e andare a occupare la stessa posizione in cui splende col Belgio, proprio come nel finale della vittoria in casa del Monza”.“Domani sera l’occasione è ghiotta, sia per la Dea, sia per il belga. Perché il tabù da rompere è lo stesso. In carriera, CDK non ha mai segnato in nove partite contro l’Inter, squadra che l’Atalanta non batte dal 2018: 6 pareggi e addirittura 11 sconfitte tra tutte le competizioni nelle ultime 17”.