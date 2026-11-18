Il capitano è tornato in gruppo ma verrà gestito. Thuram è più avanti e può partire dal 1’ con Pio Esposito. Akanji rientra dopo un lieve affaticamento
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L’Inter si prepara alla sfida di domenica sera alla New Balance Arena contro l’Atalanta. L’allenatore nerazzurro ritroverà il suo capitano Lautaro Martinez, che inizialmente si siederà in panchina, proprio come era accaduto in occasione dell’ultima sconfitta della Beneamata in casa della Dea, il 4-1 di Gasperini a Spalletti.
Lautaro in gruppoCome riferisce Tuttosport, Lautaro Martinez ieri ha svolto il primo allenamento in gruppo, ma non c’è fretta.
Il quotidiano aggiunge: “In gruppo anche Marcus Thuram, che è più avanti e potrebbe partire titolare con Pio Esposito”.
Inter, rientrano i nazionali“Oggi rientrano tutti i nazionali (compreso Akanji, reduce da un affaticamento e nulla più), eccezion fatta per Zielinski e Carlos Augusto, attesi domani. Stankovic può tornare in gruppo alla fine della prossima settimana, servirà qualche giorno in più per Bonny”.
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