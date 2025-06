Rinforzi giovani, che danno all'attacco dell'Inter un volto completamente nuovo. I nerazzurri in questo mercato hanno rivoluzionato il reparto offensivo, salutando Arnautovic e Correa (con Taremi in bilico) e immettendo forze fresche come Bonny ed Esposito, per ora. Scrive il Corriere dello Sport:

"In ogni caso con l’arrivo di Bonny l’Inter vede ringiovanire ulteriormente il reparto d’attacco, che già in questa settimane in America aveva visto l’inserimento di Pio Esposito, a sua volta blindato dal club dopo le voci di un possibile nuovo prestito per la prossima stagione. Il francese ha solo 21 anni, l’italiano ne ha appena compiuti 20 mentre il tandem dei trascinatori delle ultime stagioni - Lautaro e Thuram - è composto da due ventisettenni nel pieno della loro carriera. Un bel salto nel futuro in attesa di capire l’unico ultratrentenne attaccante ancora presente in rosa, ossia Taremi che rimane in sospeso e in caso di offerte convincenti dall’estero potrebbe partire dopo un solo anno di permanenza a Milano (...)".