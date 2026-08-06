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Tra i calciatori dell'Inter apparsi già in buone condizioni dopo queste prime settimane di preparazione estiva c'è Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro sta sfruttando al meglio la possibilità di iniziare a lavorare fin dall'inizio, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Nicolò Barella ha ripreso il discorso interrotto a maggio come se non avesse mai spezzato il ritmo; aveva chiuso la stagione in crescendo, dopo lo shock dell'eliminazione da Champions e Mondiale che gli aveva sottratto verve e spensieratezza, e ha cominciato bene l'estate sfruttando la possibilità di allenarsi sin dal primo giorno di ritiro".

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"Grazie al fisico leggero, Barella ha già raggiunto una condizione rassicurante. Non è ancora continuo nell'arco della partitama resta una delle risorse più preziose per l'Inter: quando le squadre avversarie lo limitano, come è successo a Perth nel primo tempo, il coefficiente di qualità scende. Ma nella ripresa, con il Milan calato di tono, Nicolò ha intuito che si stava materializzando una buona occasione ed è andato a coglierla, infilandosi nello spiffero giusto per fornire l'assist del provvisorio 1-0 all'amico Dimarco. Scene già viste".