"Da oggi alla piccola pausa natalizia, ritagliata grazie al ritorno della Supercoppa nel formato originale, gli allenatori ripeteranno un ritornello già noto: c’è bisogno di tutti. È vero, c’è bisogno di tutti i giocatori per distribuire i minuti ed evitare gli infortuni che hanno condizionato lo scorso mese". Il quotidiano Libero parla della ripartenza dopo la pausa per le Nazionali e degli uomini più impiegati fin qui dai loro allenatori.

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"Finora tutte le grandi impegnate anche in Europa sono state costrette a forzare l’impiego di qualche risorsa per sopperire alle assenze, infatti tutte presentano almeno tre giocatori di movimento oltre la soglia dei mille minuti in sole 15 gare stagionali (11 di campionato e 4 di Champions o Europa League). Anche gli insostituibili quindi, per forza di cose, dovranno essere gestiti con più cautela", spiega il quotidiano.

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"La Roma paradossalmente ha il minutaggio meglio distribuito tra le grandi, nonostante i tanti assenti avuti finora (ma «Dybala e Svilar sono recuperati e possono giocare dall’inizio», annuncia Gasperini). Wesley, Hermoso e Soulé sono i più impiegati ma arrivano a un massimo di 1065’. I tre più utilizzati nel Milan e nella Juventus sono oltre i 1100’ e l’irrinunciabile arriva addirittura a quota 1300’, che tradotto significa essere stato sempre in campo. Nel Milan è De Winter (1330’) che ha rinunciato alla convocazione del Belgio e sarà in campo domani contro il Frosinone, anche perché Pavlovic, terzo più impiegato (1161’), non è ancora pienamente in gruppo. Nella Juventus è Kalulu (1305’) che ha rimediato una lesione nella gara contro la Fiorentina, essendo arrivato al limite, e non sarà disponibile per la sfida di domani contro il Venezia. La Lazio, non avendo l’impegno europeo, arriva al massimo ai 966’ di Taylor", spiega ancora il giornale nazionale.

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"Da Barella a Soulé e Paz, ogni big ha i fedelissimi da oltre mille minuti su cui puntare tutto nello sprint di fine anno", si legge ancora. Nicolò è quindi l'uomo che è già andato oltre i mille minuti con l'Inter: ha giocato 1148 minuti in tutte le competizioni, 842 minuti in Serie A, 306 minuti in Champions League: 14 presenze in totale, un gol e 3 assist.

(Fonte: Libero)