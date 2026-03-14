"Visto che fischiare Alessandro Bastoni negli stadi d'Italia è diventata una moda, per farla terminare basterebbe fare una cosa: lasciare che il tempo passi in modo che ne subentri un'altra e i pecoroni si disperdano. Invece cosa fa la politica? Si aggrega al gregge".

Ieri il Consiglio regionale della Lombardia ha candidato il difensore alla Rosa Camuna, massimo riconoscimento per l'eccellenza e l'impegno civile sul territorio, per premiare il pentimento di Bastonidopo quanto accaduto in Inter-Juve e dopo che ha ammesso pubblicamente di aver sbagliato. Una candidatura che ha aperto a tutta una serie di polemiche, repliche e controrepliche.