Cristian Chivu si affida a Pio Esposito. Dopo l’infortunio di Lautaro Martinez, che resterà ai box fino alla partita contro l’Atalanta, in programma dopo la sosta per le nazionali di novembre, l’allenatore dell’Inter si affida all’attaccante della Nazionale classe 2005.

“Cristian Chivu sceglie di aggrapparsi ai muscoli di Pio Esposito - scrive il Corriere dello Sport -. Nella prima versione della sua Inter dopo l’infortunio di Lautaro Martinez, destinato a rimanere ai box almeno fino alla gara con l’Atalanta in programma subito dopo la sosta, il tecnico rumeno legherà il galeone nerazzurro alla roccia stabiese sperando che le acque tornino subito calme dopo la tempesta di quattro giorni fa”.

L’assenza del leader Lautaro

“Servirà uno sforzo in più da parte di tutti per far sì che la squadra non risenta troppo dell’assenza del suo leader e condottiero in campo. In termini di gol, ma anche per tutto il resto: Lautaro è il centro di gravità permanente dell’idea di gioco di Cristian Chivu. A farsi carico del peso lasciato in eredità dovranno essere principalmente i senatori, ma anche il resto dello spogliatoio, compresi i compagni di reparto più giovani”.

Snodo stagionale e chance per Pio Esposito

“Pio Esposito da questo punto di vista ha già dato risposte importanti nel primo scorcio della nuova stagione. Complice l’exploit vissuto con la maglia della nazionale, il numero 94 nerazzurro ha dimostrato di aver compiuto un ulteriore step nel suo percorso di crescita, tanto da essere ormai considerato più di un’alternativa ai due titolari. Lo snodo di stagione che attende l’Inter rappresenterà per lui una chance importante per scalare l’Everest verso la definitiva consacrazione”.

Il retroscena su Pio Esposito

Il Corriere dello Sport rivela:

“Ciò che più apprezzano ad Appiano Gentile di questo ragazzo è l’applicazione sfoderata per lavorare sulle richieste dell’allenatore, per esaudirle con sempre maggiore precisione, combattendo anche contro una struttura fisica non proprio incline a un certo tipo di gioco. Per convincere Chivu a schierarlo con sempre maggiore continuità si è rimboccato le maniche, uscendo anche dal recinto dell’area di rigore per partecipare sempre più alla manovra e sacrificarsi generosamente nella riaggressione”.