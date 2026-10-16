VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Lautaro? Infortuni fanno parte del gioco. Bruges..."

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Dopo l'infortunio di Lautaro Martinez, è arrivato anche quello di Benjamin Pavard in difesa a complicare i piani di Cristian Chivu in questo ottobre di fuoco tra campionato e Champions League. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, l'allenatore nerazzurro, per avere un'opzione in più, potrebbe attingere nuovamente dall'Under 23, dove c'è quel Leonardo Bovio che tanto si è messo in luce nel precampionato nerazzurro. Si legge:

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"La coperta corta impone qualche promozione in prima squadra dall'Under 23. Chivu potrà rivedere da vicino alcuni ragazzi partiti alla volta dell'Oriente in estate. Uno su tutti, Leonardo Noah Bovio. Il 18enne nato a Vercelli ha già viaggiato più volte con i "grandi", sia in campionato che in Champions League. Ultima convocazione proprio la sfida con il Bruges, assistita in prima persona dalla panchina. Chi può escludere, perciò, un suo impiego in situazioni d'emergenza. In molti se lo ricorderanno per l'amichevole disputata da titolare a Perth contro la Juventus. Una gara di spessore, senza sbavature. Ma soprattutto impreziosita da un intervento pulito su Kolo Muani, nel finale, a tenere in piedi il 2-1 nerazzurro".

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"Performance talmente convincente che, al triplice fischio, il club gli mise davanti un documento: rinnovo di contratto fino al 2030. È lui il gioiellino già in parte svezzato su cui può fare affidamento il tecnico romeno. Con lui altri "baby colleghi" potranno rientrare tra i convocati, da Bologna in poi (richiamato in passato anche il 2006 Gabriele Re Cecconi). La lista è lunga, almeno nell'Inter u23. E potrà tornare utile in un momento "incerottato" per l'organico di Chivu".

(Fonte: Sport Mediaset)