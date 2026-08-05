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È stata la notizia della giornata di ieri: Brookfield, fondo di investimento canadese, ha completato l'acquisizione del 100% di Oaktree, del quale già deteneva il 74%. La Gazzetta dello Sport spiega i contenuti dell'operazione: "Mentre il club lavora sul mercato, ci sono novità sul fronte societario. Il fondo canadese Brookfield ha completato l'acquisizione di Oaktree. Tramite un'operazione da 3 miliardi di dollari, Brookfield ha ufficialmente rilevato il restante 26% di Oaktree, che resta proprietario dell'Inter. La gestione, la catena di controllo del club, rimarrà la stessa. Brookfield deteneva già il 74% di Oaktree: l'acquisizione era iniziata nel 2019 e vede una valutazione di circa 10 miliardi complessivi".