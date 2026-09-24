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Un talento emerso precocemente, l'esordio in Prima Squadra con l'Inter, la convocazione da parte dell'Argentina con tanto di vittoria della Coppa America. Poi, una serie infinita di infortuni che hanno bloccato la crescita. Valentin Carboni vuole rilanciare la sua carriera, e per farlo ha scelto di rimanere un altro anno al Racing - club per il quale aveva firmato all'inizio del 2026 - con il benestare della dirigenza nerazzurra.

Getty Images

Per il fantasista argentino classe 2005 la voglia di ripartire è tanta, come sottolinea Tuttosport: "Valentin Carboni resterà al Racing Avellaneda, in prestito dall’Inter, sino al 31 dicembre del 2027. La società nerazzurra - proprietaria del cartellino - e quella argentina hanno trovato l'accordo per prolungare di ulteriori dodici mesi il trasferimento, a titolo temporaneo, del giovane attaccante. Carboni, infortunatosi gravemente (rottura legamento crociato del ginocchio destro) in un allenamento dello scorso febbraio col club di cui Diego Milito è presidente, dovrebbe tornare in campo tra poco più di un mese. [...] Carboni, pupillo di Chivu nella Primavera dell'Inter e match winner nella prima squadra nerazzurra col tecnico romeno in panchina nel 2-1 agli Urawa Red Diamonds al Mondiale per club dello scorso giugno, è legato alla società di viale della Liberazione sino al 30 giugno del 2029".