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All’indomani della sentenza del Giudice Sportivo sull’episodio che ha visto alcuni tifosi della Juventus non rispettare il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola, arriva il commento del Corriere dello Sport.

“Il club bianconero quindi viene così semplicemente multato” scrive il quotidiano.

La decisione del Giudice Sportivo

Diramato ieri il comunicato con la decisione:

“Ammenda di 10mila euro alla società Juventus per non avere, un numero esiguo in percentuale dei sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1° anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla Figc”.

Caso Mazzola, solo una multa

Il Corriere dello Sport spiega il motivo della decisione:

“Il giudice sportivo non ha ritenuto di dover scegliere un provvedimento più duro - l’ipotesi era quella della chiusura della curva o di una parte di essa - anche perché la Continassa ha preso immediatamente le distanze e condannato il gesto. «Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio» il messaggio della Juve di domenica sera. Da qui la decisione di Mastrandrea: «Sanzione attenuata - si legge infatti nel dispositivo - viste la tempestiva formale presa di posizione della società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio»”.