L'allenatore nerazzurro ha le idee chiare anche sul mercato della squadra tra entrate e uscite che stanno conducendo Marotta e Ausilio
VIDEO FCIN1908 / Inter, Stones ha firmato il contratto: l'uscita dalla sede di viale della Liberazione
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L'arrivo di Stones non chiude di certo il mercato dell'Inter. I nerazzurri si propongono di fare ben altre cose, ma serve ancora del tempo. E Cristian Chivu ha sposato in pieno la linea della dirigenza, come ribadisce anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Si legge infatti:
"Chivu però non ha fretta, perché condivide il programma con la dirigenza e sa che per portare a termine quanto messo in preventivo dovrà passare ancora un po’ di tempo. L'Inter ha intenzione di essere ancora più competitiva dello scorso anno, ma «serve pazienza. Io chiedo di alzare il livello, sicuramente ci piacciono giocatori che portino entusiasmo, che vogliano far parte di questo gruppo meraviglioso. Valuteremo le opportunità», chiude il quotidiano con le parole pronunciate dal tecnico in conferenza stampa".
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