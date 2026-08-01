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L'arrivo di Stones non chiude di certo il mercato dell'Inter. I nerazzurri si propongono di fare ben altre cose, ma serve ancora del tempo. E Cristian Chivu ha sposato in pieno la linea della dirigenza, come ribadisce anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Si legge infatti:

HONG KONG, CHINA - JULY 31: Cristian Chivu of FC Internazionale reacts during the FC Internazionale training session at Kai Tak Youth Sports Ground on July 31, 2026 in Hong Kong, China. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Chivu però non ha fretta, perché condivide il programma con la dirigenza e sa che per portare a termine quanto messo in preventivo dovrà passare ancora un po’ di tempo. L'Inter ha intenzione di essere ancora più competitiva dello scorso anno, ma «serve pazienza. Io chiedo di alzare il livello, sicuramente ci piacciono giocatori che portino entusiasmo, che vogliano far parte di questo gruppo meraviglioso. Valuteremo le opportunità», chiude il quotidiano con le parole pronunciate dal tecnico in conferenza stampa".