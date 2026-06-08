L'aggiornamento sulla pista di mercato che potrebbe accendersi tra il club nerazzurro e i sardi nel giro di qualche settimana

Ne aveva parlato già Tommaso Giulini, stuzzicato proprio da Fcinter1908.it in quel di Parma qualche giorno fa. Thomas Berenbruch, centrocampista dell'Inter Under 23, è finito nel mirino del Cagliari. Lo conferma anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Questo l'aggiornamento proposto dal quotidiano:

"Nel frattempo, Giulini sta pensando alla mezzala Thomas Berenbruch, 19 anni, cognome austro-tedesco ma nato a Milano e cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Il sogno? Che sia il nuovo Palestra", si legge.