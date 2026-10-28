Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il percorso dell'Inter passa anche da Venezia questo pomeriggio, ma non termina ovviamente oggi. Fino alla sosta sono ancora in programma quattro partite che tengono alta la tensione in casa nerazzurra. Ne parla anche il Corriere dello Sport di oggi:

Getty Images

"Conquistare l’intera posta a Venezia, al di là dell’aggancio alla formazione biancoceleste, è importante anche nell’ottica di ciò che attende l’Inter prima della seconda sosta. Non solo sabato prossimo ci sarà il derby con il Milan, mai sconfitto nelle ultime 2 stagioni e negli ultimi 7 incroci. Non finisce qui, infatti, perché poi, martedì prossimo, ci sarà il viaggio a Rotterdam, per affrontare il Feyenoord.

E anche quella sarà una gara da vincere per compensare la caduta interna con il Bruges e tenere ancora accesa la speranza di conquistare la qualificazione agli ottavi diretti. Infine, per chiudere il trittico, ecco il big-match con il Como. Ormai, deve essere definito così, visto che i lariani sono da considerare una grande del nostro campionato. Nelle due annate passate, di 6 confronti, l’Inter ne ha vinti 5, con l’aggiunta di un pareggio. In due occasioni, però, ha dovuto risalire da un doppio svantaggio, che è la grande specialità della casa… Non è detto, però, che vada sempre bene".