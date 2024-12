Tra i giocatori che potrebbero essere in uscita nell'Inter e valutare eventuali offerte ci sono Arnautovic e Correa. I due attaccanti non hanno trovato grande spazio con Inzaghi e per loro due si è fatta viva una squadra di Serie A.

"Il primo rinforzo del Monza per il mercato di gennaio sarà Akpa Apro, di ritorno in Brianza dalla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto subordinato alla permanenza in A. L’accelerata si è resa necessaria dopo la richiesta del Chelsea di aprire alla cessione di Casadei solo a titolo definitivo e non temporaneo. Il grande obiettivo è un attaccante: chieste informazioni all’Inter su Arnautovic e Correa ma gli ingaggi non sono considerati in linea con le esigenze societarie", rivela il Corriere della Sera.