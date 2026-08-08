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Petar Sucic non ci sarà contro la Juventus a Perth. Il centrocampista croato salterà la sfida di quest’oggi tra l’Inter e i bianconeri, il primo Derby d’Italia della stagione, in amichevole in Australia.

Come riferisce il Corriere dello Sport, Sucic è volato dalla moglie incinta e non sarà a disposizione di Chivu.

Assenti anche Lautaro, Thuram e Stones:

“Saranno domani in giornata ad Appiano Gentile per cominciare con i test atletici di rito la preparazione. Si aggregheranno alla squadra tra qualche giorno, dopo il riposo concesso da Chivu al rientro dall’Australia, in programma già stanotte nel posta gara (in programma alle 19 italiane) con un volo diretto”.