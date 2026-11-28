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Prima compagni di squadra alla Roma, oggi avversari sulle panchine di Inter e Genoa. Chivu e De Rossi si ritrovano, con Mourinho e Spalletti sullo sfondo, in una sfida che racconta due percorsi diversi e una passione comune.

Dal 6-2 rifilato all'Inter al ricordo del 7-1 di Manchester, fino alla nuova vita da allenatori: un'amicizia nata in campo e proseguita nel segno di stima e rispetto.

MILAN, ITALY - NOVEMBER 25: Head Coach of FC Internazionale Cristian Chivu gestures during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD5 match between FC Internazionale Milano and VfB Stuttgart at Stadio San Siro on November 25, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

“Dicono sempre che non basta essere stati grandi giocatori per trasformarsi poi in ottimi allenatori. Ed è esattamente così, anzi di più: c’è addirittura chi riesce a mettere a frutto una modesta, per non dire inesistente, esperienza in campo per diventare poi un big della panchina. Spalletti, ad esempio, è arrivato al massimo in Serie C: un’onesta militanza in pantaloncini e maglietta, per poi indossare la tuta e dare lezioni anche ai campioni. Ancora più straordinaria la strada che si è scelto Mourinho — o forse è stato il fato a scegliere il ragazzo José — che a 23 anni, dopo quattro calci tirati più per divertimento che per convinzione, ha scelto di laurearsi. Nel vero senso della parola, all’Istituto Superiore di Educazione Fisica, per poi meritarsi un 110 e lode nei successivi quarant’anni da Special One. Un fenomeno che ha vinto tutto e — quando è caduto — si è rialzato più forte di prima. Eccolo lì, pronto a mostrare il suo primo posto nel girone di Champions a tutti quelli che lo davano per finito, bollito. Eppure il pallone si sa, rimbalza per definizione”, riporta La Gazzetta dello Sport.

“Ora, direte, che c’entrano Mourinho e Spalletti con i nostri protagonisti. Invece c’entrano eccome. Intanto perché sono stati, se non i maestri, le due grandi fonti d’ispirazione di De Rossi e Chivu. E poi perché servono appunto a dimostrare che il calcio è spesso scandito da slogan. Non esiste, appunto, una regola per imporsi in un mestiere atipico come quello dell’allenatore, in cui la personalità conta più del carattere; la visione più dell’immaginazione; la gestione degli altri più del controllo sulle proprie emozioni; lo studio più della conoscenza. A questo identikit rispondono perfettamente Chivu e De Rossi, che si troveranno oggi di fronte al Meazza e — per uno scherzo del destino — bisseranno martedì in Coppa Italia. Stesso stadio, stessa voglia di prendersi una grande soddisfazione. Perché una partita secca non si può sbagliare, ma neppure il campionato si può prendere alla leggera: basta poco per accendersi o ritrovarsi sotto un diluvio di critiche. Lo sanno bene Chivu e De Rossi che conoscono il mondo e si conoscono bene, finendo quasi per specchiarsi l’uno nell’altro. Perché entrambi sono stati calciatori di livello assoluto e perché hanno condiviso, in giallorosso, lo stesso spogliatoio. Vincendo insieme una Coppa Italia — con quel clamoroso 6-2 rifilato all’Inter — e soffrendo insieme per una delle più pesanti sconfitte che si ricordino. Erano entrambi in campo in quel Manchester-Roma che finì 7-1. E visto che non si è campioni per caso, furono proprio loro tra i promotori della conferenza stampa di scuse in cui si presentò la squadra al completo”.

“Perché ci si chiede spesso: ma calciatori si nasce? Di sicuro per diventare Grandi Giocatori bisogna avere qualcosa di parecchio speciale. E magari essere leader. Come sono stati entrambi, anche in quegli anni di convivenza alla Roma. Da una parte — silenzioso, saggio ma all’occorrenza tagliente — Chivu. Dall’altra focoso, la vena che diventa più di una firma, De Rossi. Due pilastri di una squadra che si riconosceva nelle magie di Totti, ma cavalcava lo spirito di questi due formidabili pilastri. È in quegli anni che è nata la Roma capace di tenere testa all’Inter di Mourinho, quella del famoso Triplete. A cui poi contribuì proprio Chivu che, lasciata Trigoria, scelse il nerazzurro. Altre stagioni parallele, in un confronto magari ruvido ma sempre all’insegna del rispetto reciproco.De Rossi è praticamente partito dalla squadra del cuore, la Roma, senza però che gli sia stato dato il tempo per trasformare il futuro, rimettendosi in gioco col Genoa. Chivu è invece arrivato alla sua squadra del cuore — l’Inter che gli ha regalato il Triplete — dopo il Parma. Ed è stato bravissimo a conquistarsi il presente. Storie di compagni affiatati e avversari che non si sono mai trasformati in nemici. Lo vedrete dall’abbraccio che si scambieranno a inizio partita. Due ex campioni, due giovani allenatori pieni di idee. O più semplicemente due “vecchi” ragazzi con l’entusiasmo del primo giorno”, chiude il quotidiano.