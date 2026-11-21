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Vigilia di campionato per l'Inter, che affronta domani sera l'Atalanta. Per l'occasione, Cristian Chivu potrebbe proporre una scelta di formazione inedita, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Nuova catena di destra per Chivu: Pavard difensore della linea a tre e Spence esterno a tutta fascia. Dovrebbe essere l'Inter per l'Atalanta per la prima volta dall'inizio.

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Una coppia di esperienza e corsa, mai assieme prima in nerazzurro. Il francese dovrà coprire le avanzate dell'inglese, magari allargandosi, lui che nasce esterno, per lanciare le progressioni offensive di Spence che si sta rivelando una nuova arma. Il 3-5-2 interista, marchio di fabbrica dai tempi di Conte e Inzaghi, ha bisogno di corsie in cui gli esterni si travestono da ali, per un 3-3-4 d'attacco. La miglior Inter aveva la spinta di Dumfries e Dimarco: ora tocca a Spence".