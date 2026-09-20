Voto positivo per Cristian Chivu sulle pagelle della Gazzetta dello Sport. All'indomani di Roma-Inter, la rosea giudica così l'operato dell'allenatore
VIDEO FCIN1908 / All'Olimpico finisce in parità: Inter ancora sotto di due gol, Lautaro riacchiappa la Roma
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Voto positivo per Cristian Chivu sulle pagelle della Gazzetta dello Sport. All'indomani di Roma-Inter, la rosea giudica così l'operato dell'allenatore nerazzurro:
"Prima o poi troverà il modo di non andare sotto di due gol. Buon per lui che sa come svegliare la squadra nel corso della partita. Ma urge una svolta".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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