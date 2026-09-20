Voto positivo per Cristian Chivu sulle pagelle della Gazzetta dello Sport. All'indomani di Roma-Inter, la rosea giudica così l'operato dell'allenatore

Marco Macca
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Voto positivo per Cristian Chivu sulle pagelle della Gazzetta dello Sport. All'indomani di Roma-Inter, la rosea giudica così l'operato dell'allenatore nerazzurro:

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"Prima o poi troverà il modo di non andare sotto di due gol. Buon per lui che sa come svegliare la squadra nel corso della partita. Ma urge una svolta".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

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