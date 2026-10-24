GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così il momento dell'Inter: "A differenza della Roma, e se vogliamo della Lazio che l’affianca in classifica, l’Inter non ha ancora distillato nulla dall’ultimo mercato.

Getty Images

Gli inglesi sono infortunati o in rodaggio, si è fermato anche Pavard e Stankovic non ha ancora conquistato lo status di prima alternativa a Calhanoglu. L’aggiunta di minuti ai soliti noti sovraccarica, e la Fiorentina così conciata è un pericolo nascosto".