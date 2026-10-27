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Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così di Inter e Milan verso il derby di sabato: "La partita chiave della settimana è il derby di Milano di sabato, seguito sia per l’Inter sia per il Milan da un fondamentale round europeo. Questo significa che, nei limiti del possibile, domani Chivu e Amorim faranno turnover.

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L’Inter gioca a Venezia, che ha vinto fin qui una partita sola, e dunque è una trasferta che autorizza turni di riposo. Il Milan ospita il Bologna che Palladino ha rimesso in sesto, e dunque avrà minore spazio per seconde linee. Non è un male, perché Amorim lo faccia girare il Milan di oggi necessita dei titolari".