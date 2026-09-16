Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così l'andamento della Serie A dopo quattro giornate: "La verità di metà settembre — smentibile più avanti, ma non sarà facile — è che nemmeno quest’anno la Juve e il Milan lotteranno per lo scudetto.

Getty Images

Non c’è soltanto l’Inter, che pure in Italia viaggia così leggera da poter concedere due gol di vantaggio agli avversari (e che avversari, pure il Napoli secondo a maggio) e vincere comunque: contro l’Udinese è stata la quinta rimonta da 0-2 di Chivu. Ci sono anche Roma e Como, progetti realizzati l’anno scorso e migliorati in continuità e coerenza quest’anno.

Getty Images

E dunque a oggi il posto residuo per cui certamente battersi, in una mischia che comprenderà anche il Napoli e magari un outsider come Lazio o Atalanta, è troppo poco per affidargli in esclusiva il proprio futuro".