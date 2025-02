"Aveva bisogno di innesti robusti pure la Juve, e Kolo Muani almeno per ora è il colpo più importante di gennaio: tre gol in due partite, roba da rianimare persino Vlahovic, emulazione o concorrenza che sia. La Juve ha congedato male Danilo, che da parte sua non se l’è tenuta, e ha aggiunto tanto dietro pescando giocatori che non giocavano: Alberto Costa, Veiga e Kelly superano di poco i mille minuti complessivi in stagione. Anche qui si può supporre che uno sfonderà e un altro verrà rispedito al mittente, le architetture contrattuali a questo servono. Salendo in zona scudetto, è chiaro che la cessione di Kvaratskhelia al Psg sia l’altra faccia della luna rispetto a Kolo Muani, ovvero l’addio più doloroso dell’intera serie A. È giusto che Conte sia dispiaciuto per non averlo sostituito con Garnacho o Adeyemi, non si strappi le vesti per Saint-Maximin, uno che a furia di aspettarlo era finito in Arabia Saudita. Okafor ha fallito al Milan ma al Salisburgo era tutt’altro che male, e a 24 anni deve avere ancora più di qualcosa nel serbatoio".