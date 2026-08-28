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"Con tutti questi ritorni, più che una maxi Champions sembra l’Odissea", scrive il Corriere della Sera di oggi. Il riferimento, all'indomani dell'esito del sorteggio di Montecarlo, è ai vari intrecci che riguardano in particolar modo le squadre italiane. Sottolinea infatti il quotidiano: "E visto come è andata l’anno scorso per le italiane (con il Napoli fuori nella prima fase, Inter e Juve ai playoff e Atalanta agli ottavi), il rischio del viaggio tormentato c’è sempre. L’Inter si presenta a casa Mourinho, al Bernabeu contro il Real, dove ha vinto l’ultima Coppa nel lontano 2010; lo stesso Mou farà visita alla Roma, uno dei suoi amori maturi.

Cesc Fabregas con il Como alla prima esperienza assoluta e con la sua stella Nico Paz farà un viaggio nel tempo al Camp Nou, dove è cresciuto e poi ha vinto tutto. Enzo Maresca, allenatore del Manchester City è di Pontecagnano, provincia di Salerno, Gigio Donnarumma di Castellammare di Stabia: pescano il Napoli, che volerà in Inghilterra per «la» partita di Kevin De Bruyne, che da quelle parti è una leggenda.

(Photo by Carl Recine/Getty Images)

Le altre grandi notti europee sono illuminate da Inter-Liverpool, Napoli-Arsenal (con Calafiori dei Gunners che si rivede in Italia), Como-Psg e Psg-Roma. I giallorossi ritrovano Luis Enrique: da allenatore tutto da scoprire durato una stagione appena in Italia, a tecnico che lancia a tutta Europa la Grande Sfida, quella di eguagliare Zidane con tre Champions vinte di fila. Per chi può giocare (e vincere) quasi tutto il campionato facendo riposare al momento giusto i giocatori migliori non è un’impresa impossibile. Per le altre big, conciliare tutti gli obiettivi sarà la vera Odissea: e chi sbaglia, viene rimandato a casa, ma nel senso meno nobile".