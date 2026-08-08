Il Corriere della Sera analizza caso per caso le avversarie dei nerazzurri ed elegge la possibile anti-Inter in questa stagione
VIDEO / Gli esuberi dell'Inter: chi li vuole, quanto costano e cosa può succedere
INTER PIÙ FORTE
La caccia all’Inter è pronta a ripartire. Due settimane e prenderà ufficialmente il via il nuovo campionato di Serie A, con i nerazzurri che restano la squadra da battere.
Il Corriere della Sera analizza caso per caso le avversarie dei nerazzurri ed elegge la possibile anti-Inter in questa stagione.
“La regina sul trono, al di là dello schiaffone rimediato nella trattativa per Palestra, è di gran lunga la più forte e completa”.
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