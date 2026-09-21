Lele Oriali, team manager dell'Italia, nell'intervista concessa oggi a Rai 2 ha parlato anche della scomparsa della leggenda nerazzurra Sandro Mazzola. Qui i suoi ricordi:

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"Mancherà tantissimo, anche per me. Ricordo i primi allenamenti alla Pinetina, quando ero giovane. Fu uno di quelli che mi accolsero a braccia aperte, lui così come tanti altri della vecchia Inter. Un giorno dopo l'allenamento mi accompagnò a casa, quando lo videro dissero: "No, impossibile, Mazzola". Abitava vicino casa mia. Ho solo dei bellissimi ricordi come compagno e come persona, senza dimenticare che anche come dirigente ha fatto bellissime cose, portando in Italia Ronaldo il Fenomeno. Ho solo dei bellissimi ricordi".

Gesto curva Juventus per Mazzola: il pensiero di Oriali

"Il gesto della curva della Juventus? Non è stata una bella immagine, ma se n'è parlato abbastanza. Spero che si riesca a riconoscere queste persone e lasciarli fuori dallo stadio,. Ci sono campioni che vanno al di là della maglia che indossano.".