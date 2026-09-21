John Stones è arrivato, dopo la sua esperienza decennale al Manchester City, all'Inter in estate, a parametro zero. Ha giocato in Serie A ha giocato 4 volte in Serie A, tre volte partendo dalla panchina (dove era rimasto durante la gara con il Napoli), una da titolare, nella gara contro l'Udinese. È finita per lui al 62esimo e Chivu è stato costretto a sostituirlo per un infortunio.

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L'esito degli esami effettuati all'Humanitas, l'ospedale di riferimento dell'Inter, ha parlato di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il suo rientro è atteso dopo la sosta delle Nazionali. Questa sera, sui social, arriva una rassicurazione da parte del giocatore nei confronti dei tifosi nerazzurri. Tra l'altro c'è chi ha già ripescato gli infortuni della scorsa stagione al City.

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Ma intanto Stones spiega: "«Ho rimediato un leggero infortunio nell’ultima partita, ma sto già lavorando per tornare dopo la sosta per le nazionali». Sembra una promessa.