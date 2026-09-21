Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il rendimento della fase difensiva dell'Inter fa riflettere all'alba della prima sosta di stagione. "Il totale delle reti concesse dall'Inter nelle prime 5 giornate di campionato ha già raggiunto quota 8, con un solo clean-sheet ottenuto (nella trasferta di Cagliari). Numeri poco confortanti, perché se da una parte è vero che la truppa di Chivu ha sempre recuperato da situazioni di svantaggio, dall'altra va sottolineato pure che una media di più di un gol e mezzo concesso a partita - precisamente 1,6 - sia ben distante dalle statistiche di una squadra che lotta per vincere tutto", si legge nel focus proposto dalla Gazzetta dello Sport.

Difesa Inter, il confronto con le ultime stagioni

Anche e soprattutto nell'ottica di andare in fondo anche in Europa: "Allargando il tema anche alla Champions League, il dato relativo ai gol subiti peggiora ulteriormente: in totale 10 in 6 partite, aggiungendo la partita del Bernabeu contro il Real Madrid. E se concedere un paio di gol alla squadra di stelle guidata da Mourinho appare comunque accettabile, meno lo sono stati altri arrivati in campionato.

L'ultimo dato tanto negativo riporta indietro di circa tre anni, quando nella stagione 2022-23 (chiusa al 3° posto dietro Napoli e Lazio...) la squadra di Inzaghi concesse precisamente 8 gol in 5 giornate. E, in più, era da ottobre del 2024 che l'Inter non subiva almeno 2 gol per 3 partite di campionato consecutive".

La base rimane comunque molto solida. Si legge infatti nel focus proposto: "Il bilancio generale resta positivo e persino migliore rispetto a quello della stagione passata fino a questo punto: 13 punti in classifica, 4 vittorie, un solo pareggio arrivato alla quinta giornata. La certezza è che se Chivu trasformerà la retroguardia sul modello del passato, l'Inter potrà divertirsi. E, forse, ancor più di oggi".