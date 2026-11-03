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L'Inter sembra aver preso consapevolezza dei propri difetti e degli errori commessi nel derby e non solo. E' questo il segnale maggiormente positivo arrivato dopo la sconfitta contro il Milan. Scrive Libero:

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"Il più grande segnale positivo offerto dopo il derby perso è infatti la consapevolezza dei propri difetti. L’Inter sembra sapere esattamente quali sono i suoi limiti in questo momento".

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"Proprio per questo le partite di Champions potrebbero essere più facili da preparare: avendo perso le prime due e volendo tenere viva la speranza di un ingresso in top-8 per evitare i playoff, si scende in campo con l’idea di non poter più sbagliare. Quindi con una concentrazione spontaneamente più alta rispetto alla media delle partite di campionato".

(Fonte: Libero)