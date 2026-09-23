Non è la prima volta che in Nazionale vengono convocati due fratelli. È successo ad altre tre famiglie prima della loro. "Stiano tranquilli i nostalgici, rimarranno sempre le storie d'Italia come quella dei fratelli Esposito che non sono riusciti a essere compagni di squadra nell'Inter se non durante lo scorso Mondiale per Club. Sono la quarta coppia di fratelli convocata in Nazionale e potrebbero diventare i primi dagli Inzaghi a giocare insieme contemporanea mente (Pippo e Simone condivisero 11 minuti in un'amichevole contro l'Inghilterra nel 2000)", si legge su Libero questa mattina.

Foto figc.it

Ieri i due giocatori hanno rilasciato a Viva Azzurro, canale della FIGC, un'intervista doppia nella quale hanno raccontato la loro vita da fratelli.

Giocheranno insieme gli Esposito?

Il quotidiano si chiede se Mancini li schiererà in campo assieme. "Difficile perché il ruolo è lo stesso, ma Sebastiano potrebbe partire da sinistra nel 4-3-3 che Mancini sta provando in questi giorni a Coverciano", conclude Libero riferendosi a Pio Esposito e al fratello Sebastiano, uno gioca nell'Inter, l'altro nel Sassuolo. Tutti e due, come Salvatore, il fratello maggiore, hanno giocato nelle giovanili nerazzurre.

(Fonte: Libero)