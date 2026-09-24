Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

In apparenza, Giovanni Malagò, neo presidente della FIGC, avrebbe il sostegno della quasi totalità del mondo del calcio. Eppure, secondo quanto riporta La Repubblica, c'è già chi lavorerebbe alla sua successione, in attesa della decisione sulla questione dell'eleggibilità.

Getty Images

Si legge:

"Il calcio aveva scelto l’ex presidente del Coni come candidato addirittura prima del naufragio in Bosnia. E Malagò aveva detto sì in un vertice d’emergenza con Marotta, l’ad dell’Atalanta Percassi e Viglione, responsabile legale della Figc, pochi giorni prima dei rigori maledetti di Zenica. Una scelta condivisa dalla Lega Serie A (...). Eppure, c’è già chi lavora sotto traccia al dopo, per non farsi trovare impreparato. Proprio come a marzo prima dei play-off mondiali. Alcuni club di Serie A — confidando in un commissariamento breve, solo per indire elezioni — hanno già avviato i contatti per trovare un successore. E lo hanno identificato in Adriano Galliani, 82 anni, senatore di Forza Italia e pronto a guidare la Figc per una transizione breve, due anni, fino alle prossime elezioni. Almeno in quattro si sono mossi. «Stavolta non mi tiro indietro», ha confidato l’ex ad del Milan a chi gli è vicino".

(Fonte: La Repubblica)