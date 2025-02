"Ma Simone vuole insistere con i titolari e potrebbe ridurre al minimo il turnover con Bisseck per Pavard e Carlos Augusto per Dimarco. Sono però in preallarme Frattesi e Taremi. La Fiorentina, per questo recupero, pagherà la rivoluzione sul mercato perché i 5 nuovi acquisti non possono giocare e 7 se ne sono andati. Palladino si ritrova con 14 giocatori di movimento, di cui tre (Adli, Cataldi e Colpani) acciaccati. Lunedì, per un bizzarro scherzo del calendario, si replica a San Siro".