Fiorentina-Inter ripartirà dal minuto 17 con una rimessa laterale a favore dei viola. Come ricorda Libero, l’interruzione arrivò durante una decisione Var che non fu ufficializzata in campo. "Stando al referto, però, quella decisione è stata presa e archiviata (la palla di Dumfries era uscita, non valido il conseguente gol di Lautaro, ragione all’arbitro e si prosegue con la rimessa per la Viola)".

"L’idea di recuperare una partita non evoca dolci ricordi a Simone Inzaghi. Il fatto che Radu, portiere della “disgrazia”, sia stato ceduto proprio in questa settimana potrebbe essere interpretato dal mister nerazzurro come un segnale divino. Per il resto a scacciare i fantasmi dovrebbero bastare le tante differenze tra questo Fiorentina-Inter (alle 20.45, diretta Dazn e Sky Sport) e il fatal Bologna-Inter dell’aprile 2022. La più importante è che non si disputerà una partita intera ma si riprenderà dal punto e dal momento in cui era stata sospesa per il malore occorso a Bove, come da referto dell’arbitro".