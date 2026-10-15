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La notizia sta inevitabilmente facendo il giro del web: un fondo del Qatar riconducibile alla famiglia Al Thani sarebbe interessato ad entrare nell'Inter come socio di minoranza.

Qual è la posizione di Oaktree in merito? La riporta Il Messaggero: "Il fondo americano che controlla l'Inter dal 2024, interpellato dal Messaggero, non ha commentato l'indiscrezione e, da quanto trapela, i manager sarebbero molto soddisfatti dell'investimento sportivo.

Tuttavia, l'ingresso nel capitale di un socio di minoranza permetterebbe a Oaktree di iniziare a dare un valore chiaro a una partecipazione che prima o poi dovrà essere dismessa. Di certo, negli Stati Uniti non hanno fretta a vendere i campioni d'Italia in carica".