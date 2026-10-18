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Brutta prestazione per Luis Henrique ieri contro il Bologna: sua la palla persa che ha portato al gol del temporaneo vantaggio dei rossoblu. E La Gazzetta dello Sport, nell'analizzare la sua gara, non ci va giù leggera.

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"Sono bastati pochi secondi per capire dove si sarebbe andati a parare. Pobega si è infiltrato a sinistra, ha crossato, però Piccoli è arrivato con un attimo di ritardo. Inter colabrodo sulla destra, come ha comprovato l’1-0 rossoblù: Miranda ha rubato palla a Luis Henrique e l’ha appoggiata a Pobega, il centrocampista ha tirato dritto, nessuno l’ha fermato, neppure Bisseck, e ha trafitto Martinez.

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A questo punto della storia, l’utilizzo di Luis Henrique da titolare rappresenta una forma di accanimento e sfiora l’autolesionismo.

Già nella scorsa stagione si era capito che il brasiliano – un lascito da 23-25 milioni della gestione Ausilio – non era all’altezza, eppure si insiste a riproporlo, a costo di farsi del male".