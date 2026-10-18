All'uomo attualmente più in forma dell'Inter sono bastati 49 secondi per sparigliare le carte ieri pomeriggio. I nerazzurri avevano sì vacillato, ma mai fino a crollare, riuscendo comunque a tenersi a galla fino all’ora di gioco contro il Bologna.

Ci ha pensato Carlos Augusto su tutti a spazzare via la perturbazione che aveva avvolto l’ambiente dei Campioni d’Italia. Suo l’1-2 appena entrato, prima di servire l’assist per il definitivo 1-3 a Bonny.

L’impatto del brasiliano e degli altri uomini gettati nella mischia a gara in corso è stato preziosissimo, confermando che quella di Chivu è sicuramente la rosa più attrezzata per lo scudetto.

Eppure la partenza si era rivelata in salita, dopo lo sbandamento dell’ultima curva a gomito che nell’ultimo turno di Champions League aveva messo a dura prova la fiducia della squadra.

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Non era facile rimettersi subito in carreggiata, ancor di più dopo lo svarione di Luis Henrique al quale Bisseck e Akanji non erano di certo riusciti a porre rimedio. Tutto sembrava girare storto, ma in quel momento, a ridosso del burrone, l’Inter è tornata ad attingere dal serbatoio di risorse che aveva abbondantemente riempito di certezze nell’ultimo anno pieno di soddisfazioni.

I nerazzurri si sono ricordati dello status raggiunto e hanno messo da parte ansie e frenesia. Con lucidità sono venuti fuori dalle sabbie mobili in cui si erano ritrovati, ricavando all’ombra delle due torri altri punti preziosi per consolidare la vetta della classifica.

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L’Inter ha fatto di nuovo il pieno

Non è neanche paragonabile a quella dei club che partono con l’obiettivo concreto di vincere la Champions League, ma la rosa di Chivu si è confermata piena di alternative. Pur senza Lautaro Martinez, John Stones e Curtis Jones, ha trovato in panchina le risorse necessarie per l’ennesima rimonta stagionale.

Proprio la boccata d’ossigeno che serviva, ma che al tempo stesso non basta. Chivu è atteso ancora al varco, mercoledì nel terzo turno di Champions non potrà sbagliare.

A quello penserà già da oggi, ma rinfrancato dall’atteggiamento di una squadra che, al di là del risultato, gli ha consegnato il segnale più confortante: ha fatto vedere di avere tutta l’intenzione di seguire e valorizzare le sue richieste e la sua idea di gioco.