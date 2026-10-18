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Rigore netto non assegnato all'Inter per fallo evidente di Matteo Darmian su Marcus Thuram nella sfida di ieri contro il Bologna: anche Luca Marelli ha spiegato come quello di Doveri, che non ha assegnato il penalty e ammonito il francese per simulazione, sia un errore evidente.

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Non per il Corriere dello Sport, che non giudica da penalty l'episodio nella sua moviola: "Gara dai due volti dal punto di vista della gestione per Doveri: senza problemi nel primo tempo - corrette le ammonizioni comminate a Theate e Pio Esposito -, sbavature e diversi errori nella ripresa. Di fatto sporca una prestazione positiva con scelte poco lucide, nel finale lascia un po' troppo spazio al nervosismo. Al 16' del secondo tempo Thuram viene ammonito per simulazione, ma il tocco in area di Darmian c'è: un contatto leggero, con la nuova tolleranza giusto non assegnare rigore, ma la sanzione è un errore.

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Inoltre l'ex Inter, in un'azione successiva, rimane a terra e si rialza subito dopo: stando alle nuove regole sarebbe dovuto uscire per un minuto. Bernardeschi al 27'st viene ammonito per proteste plateali dopo un fallo subìto: corretto il giallo, ma l'errore del direttore è evidente, c'era ammonizione per Sucic (SPA) e calcio di punizione da posizione pericolosa per i padroni di casa. Nessun dubbio sul 2-1 di Carlos Augusto, il numero 30 - entrato da pochi secondi - segna la rete partendo in posizione regolare. Annullato anche un gol a Bonny, ma l'attaccante parte in fuorigioco per questione di centimetri. VAR: Gariglio 6. Non può intervenire sul contatto Thuram-Darmian, per il resto la serata del Dall'Ara prosegue senza troppi sussulti".