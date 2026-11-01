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Sul banco degli imputati, dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, finisce anche Cristian Chivu con le sue scelte e la sua decisione di cambiare modulo, schierando Thuram unica punta. Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport, che pone una domanda:

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"Il giudizio sull’Inter dipende dall’emergenza. Se davvero Bonny e Pio, influenzati, erano impresentabili all’inizio e il cambio tattico di Chivu non è stata una scelta, ma una necessità, le attenuanti sono molto più che generiche".

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"Perché altrimenti sarebbe stato un suicidio: non si tolgono i riferimenti alla squadra più codificata del mondo, in un derby poi. Chivu, con una sola punta sana, si è inventato due trequartisti (Diouf, Sucic) alle spalle di Thuram, ma la palla circolava strana. Ma osare il giovane Lavelli senza cambiare modulo?".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)