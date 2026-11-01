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Nonostante gli infortuni, l'Inter ha perso il derby contro il Milan soprattutto per un atteggiamento ancora una volta deficitario rispetto all'avversario, soprattutto all'inizio della partita. Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport:

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"Le attenuanti non evitano la condanna, perché l’Inter è entrata molle, sotto di due gol dopo 10 minuti, e non ha mai pareggiato il furore agonistico dei rossoneri. Le sbavature difensive sui primi due gol e la punizione del terzo regalata con superficialità da un Barella irriconoscibile raccontano bene l’anima dell’Inter di Halloween".

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"Cade dopo 19 partite di campionato: non è un dramma. Ci sta. Ma forse è un tabù, perché anche la sconfitta precedente era un derby. Non ne vince uno dal 22 aprile 2024".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)