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L'infortunio di Lautaro e le influenze di Esposito e Bonny hanno costretto Chivu a schierare un'Inter con Thuram unica punta nel derby contro il Milan. Una novità tattica che non ha dato i frutti sperati, con l'attaccante francese rimasto isolato in avanti a combattere contro i difensori rossoneri, senza possibilità di far male. Il numero 9 interista, alla settima partita consecutiva da titolare, in questo momento non può permettersi di riposare, e all'orizzonte ci sono le sfide improtantissime contro Feyenoord in Champions League e Como in campionato. Il Corriere dello Sport ne parla così: "Ci ha provato senza trovare sbocchi, fino ad allargarsi più volte sugli esterni per riuscire a ricevere palla. In nessun modo però Marcus Thuram è riuscito davvero a impensierire Maignan, indossando i panni non proprio comodi di unica punta e finendo per diventare l'emblema delle difficoltà dell'Inter nell'ennesimo derby perso contro il Milan".

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Polveri bagnate

Thuram le ultime sfide di Serie A le aveva decise tutte, segnando contro Parma, Bologna e Fiorentina prima di causare l'autogol contro il Venezia. Stavolta le polveri sono rimaste bagnate. [...] Il digiuno accusato ieri sera non fa altro che prolungare l'astinenza di Thuram, che al Milan non fa gol dal 22 aprile 2024 nella notte del ventesimo titolo e della seconda stella. Tra l'altro rimane quello l'ultimo derby vinto dai nerazzurri e, almeno per il campionato, ci sarà da aspettare ancora fino a quello di ritorno previsto il prossimo 13 febbraio".

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Stringere i denti

"In ogni caso adesso però Thuram deve stringere i denti, visto che dopo la sosta ha disputato ben 7 partite di fila da titolare e prima della prossima pausa ci sono ancora gli esami contro Feyenoord e Como. Di certo il periodo di contingenze negative non sta aiutando il reparto avanzato dell'Inter, con capitan Lautaro che si rivedrà solo dopo la sosta e Pio Esposito e Bonny sono stati costretti a fare i conti con la febbre nel corso della settimana. A partire da Rotterdam dunque questa Inter non può prescindere da Thuram, a patto che in area di rigore arrivi fin da subito una sterzata".