Serata da dimenticare al più presto per Nicolò Barella, fra i peggiori dell'Inter che esce sconfitta dal derby contro il Milan
VIDEO FCIN1908 / MILAN-INTER, IL DERBY VISTO DAL MEAZZA
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Serata da dimenticare al più presto per Nicolò Barella, fra i peggiori dell'Inter che esce sconfitta dal derby contro il Milan.
La Gazzetta dello Sport ci va giù pesante sul centrocampista nerazzurro e gli assegna 4,5 in pagella:
"Stonato. Dorme sull'angolo del raddoppio, non intuendo il pericolo Rabiot. E regala la punizione del 3-1 con un'uscita dissennata".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
LIVE Serie C, Cosenza-Inter U23 0-0: fischio dell'arbitro, si comincia!
Interviste
Bastoni durissimo: "L'Inter va meritata ogni giorno, una cosa non mi è piaciuta per niente"
Interviste
Chivu: "Approccio sbagliato, ma non posso buttare via tutto. Forse c'è meno fame, ma andiamo avanti"
Interviste
Spence: "Non è stata una questione tattica, serviva più grinta. Non so cosa salvare"
Rassegna stampa
GdS: "Inter, rivoluzione Chivu finita prima di nascere. Tentativo fallito di cambiare governo"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti