Serata da dimenticare al più presto per Nicolò Barella, fra i peggiori dell'Inter che esce sconfitta dal derby contro il Milan

Marco Macca
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Serata da dimenticare al più presto per Nicolò Barella, fra i peggiori dell'Inter che esce sconfitta dal derby contro il Milan.

Thuram
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La Gazzetta dello Sport ci va giù pesante sul centrocampista nerazzurro e gli assegna 4,5 in pagella:

barella
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"Stonato. Dorme sull'angolo del raddoppio, non intuendo il pericolo Rabiot. E regala la punizione del 3-1 con un'uscita dissennata".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

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