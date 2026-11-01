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Una buona direzione di gara, quella di Guida, che nel derby amministra bene la situazione, a parte del rigore inizialmente assegnato all'Inter per presunto fallo (inesistente) di mano di Gila in area. A tal proposito, scrive La Gazzetta dello Sport:

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"Al 29’ sembra riaprirsi la speranza perché Guida, quello che non arbitra il Napoli per non rovinarsi la passeggiata a Mergellina, vede un rigore per l’Inter. Solo lui. Infatti, il Var lo prende per le orecchie. I debilitati Bonny e Pio Esposito entrano al 36’ quando ormi i buoi sono scappati dalla stalla".

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"Anzi, un tiro di Cisse al 45’, il quarto di tutta la notte rossonera, rischia di diventare il quarto gol. Gli 8 tiri in porta dei nerazzurri hanno fruttato un solo gol. Il Milan festeggia Halloween, l’Inter ha visto solo le streghe".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)